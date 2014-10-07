ЗМІ: Бойовики готують атаку на українські позиції поблизу Щастя

Зокрема, було передислоковано батальйон бойовиків "Витязь", повідомляє "Інформатор".

Як зазначається, раніше це угруповання базувалося на території міста Краснодон та виконувало функції спецкомендатури. Бойовики патрулювали території і здійснювали внутрішні зачистки.

Читайте такожБойовики обстрілюють залишки Донецького аеропорту, снайпери стріляють з вікон квартир (відео)Угрупування бойовиків на чолі з лідером з позивним «Маджахед» змінило місце дислокації 5 жовтня в 23:00, і загін бойовиків у складі близько 200 чоловік виїхав з Краснодону у напрямку Луганська.

Як повідомляють місцеві жителі, у розмовах бойовиків йшлося, що вони їдуть у бік міста Щастя.

Нагадаємо, 6 жовтня, з території Росії через пропускний пункт "Ізварине" на територію України в'їхала колона техніки.