Росія перекинула чергову колону техніки на Луганщину

Про це повідомляє видання "Інформатор".

Як зазначається, у складі колони було десять автобусів, що перевозили близько 300 військових, шість вантажівок, один бензовоз і один БТР.

Крім того, відомо, що колону супроводжували два позашляховики. Техніка рушила напрямком до Луганська.

Читайте такожРФ перекинула під Донецький аеропорт підрозділ безпілотників та важку бронетехнікуРосія вже не перший раз перекидає свої сили на Донбас через пункт пропуску "Ізварине". Як повідомлялося, 2 жовтня через цей пункт з боку РФ було перекинуто 18 БМП, близько 20 вантажних автомобілів і танк.