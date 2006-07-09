Другі ”Пірати Карибського моря” встановили абсолютний рекорд Голівуду

"Пірати Карибського моря: Скриня мерця" (Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest) встановили рекорд касових зборів за перший день прокату в північноамериканських кінотеатрах, повідомляється на сайті Boxofficemojo.

За попередніми даними, друга частина "Скриня мерця", що з`явилася на екранах 7 липня, в день прем`єри зібрала 55,5 мільйона доларів США, що є абсолютним рекордом за всю історію Голлівуду. Попередній лідер касових зборів - фільм "Зоряні війни. Помста ситхів", що вийшов в прокат в травні 2005 року, - за перший день зібрав 50 мільйонів доларів.

За прогнозами експертів, "Скриня мерця" подолає планку в 120 мільйонів доларів до понеділка, а його фінальні збори можуть виявитися вище, ніж у першої серії - "Прокляття чорної перлини", яка лише в північноамериканському прокаті зібрала 405 мільйонів доларів.

Головні ролі в "Скрині мерця", так само, як і в першій частині "Піратів Карибського моря", виконали Джоні Депп, Орландо Блум і Кіра Найтлі. У українських кінотеатрах "Скриня мерця" з`явиться 13 липня 2006 року.

За матеріалами Лєнта.ru