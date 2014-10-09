Порошенко не братиме участі в саміті СНД у Мінську - помічник Путіна
Президент України Петро Порошенко не братиме участі в саміті СНД у Мінську 10 жовтня, на який зберуться лідери практично всіх країн Співдружності.
Як повідомляє ТАСС, рівень представництва України поки що не визначено, повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков.
"У щорічному саміті СНД візьмуть участь президенти практично всіх країн-членів, за винятком президента України", - повідомив він. "Україна буде представлена не на президентському рівні", - сказав Ушаков. "Хтось Україну представлятиме, а хто – поки що не зрозуміло", - додав він.
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Нагадаємо, 8 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна найближчим часом визначиться з рівнем свого представництва на саміті глав держав СНД, який відбудеться 10 жовтня в Мінську.
Глава українського МЗС висловив переконання, що "Україна, звичайно, повинна бути представлена там, але що стосується рівня представництва - про це буде оголошено найближчим часом".
Тим часом сам Клімкін участі в цьому заході брати не планує. "Я не планую поїздку до Мінська і зустріч міністрів закордонних справ, тому що я перебуваю тут, у Брюсселі", - пояснив він.