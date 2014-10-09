Порошенко не братиме участі в саміті СНД у Мінську - помічник Путіна

Як повідомляє ТАСС, рівень представництва України поки що не визначено, повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"У щорічному саміті СНД візьмуть участь президенти практично всіх країн-членів, за винятком президента України", - повідомив він. "Україна буде представлена не на президентському рівні", - сказав Ушаков. "Хтось Україну представлятиме, а хто – поки що не зрозуміло", - додав він.

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Нагадаємо, 8 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна найближчим часом визначиться з рівнем свого представництва на саміті глав держав СНД, який відбудеться 10 жовтня в Мінську.

Глава українського МЗС висловив переконання, що "Україна, звичайно, повинна бути представлена там, але що стосується рівня представництва - про це буде оголошено найближчим часом".

Тим часом сам Клімкін участі в цьому заході брати не планує. "Я не планую поїздку до Мінська і зустріч міністрів закордонних справ, тому що я перебуваю тут, у Брюсселі", - пояснив він.