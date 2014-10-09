ЗМІ Росії повідомили про загибель в Україні самарського спецназівця
Незважаючи на офіційні заяви російської влади про те, що військові з РФ не воюють на сході України, у російських ЗМІ з'явилося повідомлення про загибель у Донецьку самарського сапера.
На сайті телеканалу «Звезда» вчора, восьмого жовтня, з'явився матеріал про загибель під Донецьком двадцятидворічного спецназівця із Самари Максима Медведя, пише російський телеканал Дождь.
Цей матеріал був також вилучений зі сторінки у Facebook телеканалу, однак зберігся його скріншот.
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Загін Медведя нібито потрапив у засідку українських військових біля села Успенка. Сапер же прийняв вогонь на себе, щоб дати можливість відступити загону. Українська сторона заявила в той день про знищення 26 сепаратистів, було сказано на сайті "Звезды".
У статті також наводився коментар командира диверсійно-розвідувального підрозділу самопроголошеної ДНР Володимира "Шамана".
"Насправді ми втратили 13 осіб. З їхнього боку загинуло більше сотні", - було сказано на сайті.
Це не перший випадок, коли прокремлівські ЗМІ визнають загибель в зоні АТО российких військових.
Так, 4 вересня Первый канал повідомляв про загибель російського десантника в Україні. За даними каналу, щоб вирушити в Україну, десантник взяв відпустку.