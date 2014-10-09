“Народний фронт” вимагає від демократичних сил визначитися з підтримкою на округах

Про це йдеться у заяві партії, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Сьогодні авторитетна соціологічна група «Рейтинг» оголосила результати дослідження в двох мажоритарних округах. Відповідно до їхніх даних, в окрузі №22 28% опитаних, серед тих, хто буде брати участь у виборах, підтримали б Ігоря Лапіна (партія «Народний фронт»), 13% – Романа Іванюка (Блок П.Порошенка), 8% – Григорія Пустовіта (партія «Батьківщина»), 7% – Ірину Констанкевич (самовисування). Не визначились із вибором близько 30% респондентів", - йдеться у заяві.

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Також наголошується, що в окрузі №66 15% опитаних, серед тих, хто буде брати участь у виборах, підтримали б Павла Дзюблика (партія «Народний фронт»), 13% – Віталія Журавського (самовисування), 9% – Михайла Пухтаєвича (Блок П.Порошенка), 8% – Віктора Дубаса («Радикальна партія Ляшка»), 7% – Петра Рябенка (партія «Батьківщина»).

"Фактично, наявність кандидата від Блоку Порошенка на цьому окрузі дає шанси на проходження до Верховної Ради одіозного регіонала Віталія Журавського, що є неприпустимим. Партія «Народний фронт» наголошує на тому, що спільне завдання всіх політичних сил, а особливо президентського Блоку Петра Порошенка, - не допустити реваншу колишніх регіоналів, депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, політиків, які фігурують в корупційних скандалах або ж підтримували сепаратизм", - підкреслюється в заяві.

«Народний фронт» готовий до негайних консультацій з приводу мажоритарних округів та єдиних кандидатів, наголошують у партії.