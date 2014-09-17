Журавський думає, що опинився в смітнику через конкуренцію на виборах

Про це депутат заявив в ефірі "5 каналу", повідомляє ТВі.

Журавський заявив, що після того, як учасники акції під будівлею парламенту кинули його до смітника, морально, психологічно та фізично почувається "не дуже".

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"Насправді я не думаю, що цю провокацію зробили представники Майдану чи "Правого сектора", чи Автомайдану. У нас була прес-конференція, на якій був Єгор Соболєв та представники Євромайдану. Вони попросили в мене пробачення за цей інцидент. Цю ситуацію використав один із кандидатів у виборчому окрузі №66, який мені програє", – сказав політик.