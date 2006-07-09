Французи впевнені в перемозі над італійцями у фіналі ЧС 2006

Майже дев`ять з 10 французів упевнені в перемозі своєї збірної в недільному фіналі чемпіонату світу з футболу над збірною Італії, показують результати опитування газети Le Parisiеn.

Як передає Рейтер, із 513 опитаних 86% вважають, що їхня збірна дістане перемогу в Берліні, і лише 5% вважають, що їй це не вдасться.

Люди молодші 30 років є найпристраснішими прихильниками збірної – серед них їй передрікають перемогу 92%. Менш упевнені в успіху "триколірних" пенсіонери і жителі сільських районів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, в матчі збірних Франції і Італії визначиться переможець чемпіонату світу 2006 року.