Французи впевнені в перемозі над італійцями у фіналі ЧС 2006
12:11, 09 липня 2006Політика
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Сьгодні відбудеться фінальний матч
Майже дев`ять з 10 французів упевнені в перемозі своєї збірної в недільному фіналі чемпіонату світу з футболу над збірною Італії, показують результати опитування газети Le Parisiеn.
Як передає Рейтер, із 513 опитаних 86% вважають, що їхня збірна дістане перемогу в Берліні, і лише 5% вважають, що їй це не вдасться.
Люди молодші 30 років є найпристраснішими прихильниками збірної – серед них їй передрікають перемогу 92%. Менш упевнені в успіху "триколірних" пенсіонери і жителі сільських районів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, в матчі збірних Франції і Італії визначиться переможець чемпіонату світу 2006 року.
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