У Луганській області скинули з постаменту ще одного Леніна
11:59, 10 жовтня 2014Політика
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У селищі Білокуракіне Луганської області у ніч на п’ятницю активісти знесли пам’ятник Леніну.
Раніше два пам’ятники Леніну зруйнували у Харкові / «Надзвийчайні новини»
Про це повідомляє луганське відділення ВО "Свобода".
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"Доброго ранку! Вночі в Білокуракіно впав Лєнін. Вдалого всі дня!" – сказано в повідомленні у соціальній мережі Twitter.
Доброго ранку! Вночі в Білокуракіно впав Лєнін. Вдалого всі дня! pic.twitter.com/5kG89yDfM3
— Луганська ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) 10 Жовтень 2014
Раніше повідомлялося, що на Харківщині за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю. Також два пам’ятники Леніну знесли у різних районах Харкова.
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