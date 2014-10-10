У Луганській області скинули з постаменту ще одного Леніна

11:59, 10 жовтня 2014
Політика
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У селищі Білокуракіне Луганської області у ніч на п’ятницю активісти знесли пам’ятник Леніну.

«Надзвийчайні новини»

Про це повідомляє луганське відділення ВО "Свобода".

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"Доброго ранку! Вночі в Білокуракіно впав Лєнін. Вдалого всі дня!" – сказано в повідомленні у соціальній мережі Twitter.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю. Також два пам’ятники Леніну знесли у різних районах Харкова.

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