У Луганській області скинули з постаменту ще одного Леніна

Про це повідомляє луганське відділення ВО "Свобода".

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"Доброго ранку! Вночі в Білокуракіно впав Лєнін. Вдалого всі дня!" – сказано в повідомленні у соціальній мережі Twitter.

Доброго ранку! Вночі в Білокуракіно впав Лєнін. Вдалого всі дня! pic.twitter.com/5kG89yDfM3 — Луганська ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) 10 Жовтень 2014

Раніше повідомлялося, що на Харківщині за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю. Також два пам’ятники Леніну знесли у різних районах Харкова.