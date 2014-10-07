На Харківщині триває масовий ленінопад: за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області.

Зокрема, у Близнюківському районі Харківщини невідомі зруйнували три пам'ятники Леніну, у місті Харкові – два. Відповідні заяви надійшли сьогодні вранці до міліції від представників органів місцевого самоврядування.

У Близнюківському районі голова Олексіївської сільської ради повідомив, що неподалік Будинку культури невідомі відбили голову пам’ятнику Леніну. Добровільський сільський голова виявив відсутність на постаменті пам’ятника Леніну, який стояв поряд із сільським клубом. Скульптуру невідомі особи звалили на землю. Голова Близнюківської районної ради листом повідомив про те, що невідомі ударами молотка пошкодили мідний пам’ятник Леніну в селі Берестове.

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Працівники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили, що пам’ятники перебувають на балансі сільських рад, культурної та історичної цінності не мають. За всіма вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи, направлені на встановлення обставин подій та розшук невідомих осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень.

Крім того, вночі 7 жовтня невідомі зруйнували два пам’ятники Леніну у Червонозаводському та Жовтневому районах Харкова. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Проводиться слідство.

Раніше повідомлялося, що у Харкові знесли ще два пам’ятники Леніну в різних районах міста.