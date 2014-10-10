Російська Дума закликала парламенти світу "стати на захист невинних жертв київської політики"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну постанову проголосувало 428 депутатів, один утримався.

«Ми виступаємо проти масових вбивств і масових порушень міжнародного гуманітарного права на південному сході України. Це звернення до тих парламентів, де ще не достатньо розуміють реалії того, що там відбувається», - сказав голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький.

За його словами, сьогодні «момент істини» майбутнього «руского міра» лежить на південному сході України.

Читайте такожУ Слов'янську триває ексгумація масових похованьУ своєму зверненні депутати Держдуми закликають парламенти світу і міжнародні парламентські організації «встати на захист невинних жертв київської політики». У заяві згадуються знайдені у вересні 2014 року під містом Донецьком поховання начебто десятків людей, що нібито «стали жертвами так званої антитерористичної операції, що проводилася київською владою». При цьому в документі наголошується, що керівництво західних країн «відмовляється бачити об'єктивну картину» подій, що відбуваються в Україні.

«Надходять повідомлення, що деякі західні держави вже надають київській владі зброю і направляють до України військових радників. Державна дума вважає такі дії вкрай небезпечними і неприпустимими, здатними підірвати мирний процес і спровокувати новий виток насильства», - наголошується у зверненні.

Читайте такожБойовики на Луганщині скинули загиблих російських солдатів до копанки та підірвали її - активістиВодночас російські парламентарії закликають дати чітку правову оцінку наказам, діям безпосередніх виконавців злочинів, а також тим, хто їх фінансує.

«Ми звертаємося до наших колег в інших парламентах, в першу чергу до тих, хто відчуває професійне і сумлінне сприйняття того, що відбувається. На це не можна не реагувати. Це вже давно не доля якоїсь інформаційної війни», - наголосив керівник фракції «Єдина Росія» Володимир Васильєв.

Авторами звернення виступили спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін і керівники всіх парламентських фракцій.

При цьому російські депутати вирішили не згадувати про злочини проросійських бойовиків проти мирного населення Донецької і Луганської областей, а також про участь російської армії в конфлікті на Донбасі та постачанні зброї й військової техніки проросійським бойовикам.

Прийняту постанову планується направити до Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Міжпарламентського союзу, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, Міжпарламентської Асамблеї Євразійського економічного співтовариства, Парламентської Асамблеї Організації Договору про колективну безпеку, Парламентських зборів Союзу Білорусі й Росії, Постійного комітету і Конференції парламентаріїв Арктичного регіону, Конференції парламентаріїв Баренцового регіону, Постійного комітету і Парламентської конференції Балтійського моря, Північної ради, Латиноамериканського парламенту, Центральноамериканського парламенту, Міжпарламентської асамблеї асоціації держав Південно-Східної Азії, Азіатської парламентської асамблеї, Азіатсько-Тихоокеанського парламентського форуму, Панафриканського парламенту, Міжпарламентської асамблеї православ'я, а також до Міністерства закордонних справ Російської Федерації - для розсилки через посольства Російської Федерації до парламентів країн світу.

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