Під Маріуполем та на Херсонщині знову зафіксували російські безпілотники

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Один безпілотник було виявлено поблизу Маріуполя на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Сартана». «Робота ще двох безпілотників була зафіксована прикордонниками Херсонського загону на межі з тимчасово окупованим Кримом на напрямку Макарівка – Армянськ», - говориться в повідомленні.

Читайте такожПрикордонники зафіксували відвід через кордон РФ декількох колон технікиТакож зазначається, що ситуація на українсько-російському кордоні та на лінії розмежування між силами АТО і бойовиками залишається напруженою.