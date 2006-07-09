Індія в змозі завдати ядерного удару по Китаю

Індія в неділю провела успішне випробування балістичної ракети Agni III найдальшого в історії країни радіусу дії, здатну нести ядерну боєголовку і досягти провінцій в серці Китаю. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на представника міністерства оборони.

Як сказано в повідомленні, ракета, назва якої перекладається як "вогонь", має радіус дії до 3.000 кілометрів.

Аналітики вважають, що успіх Agni III вивів ядерну оборонну програму Індії на новий виток розвитку.

"Це означає, що Індія приєдналася до ліги різних націй, увійшла до нового клубу", - сказав кореспондент Jane`s Defence Weekly Рахул БЕДІ.

"Тепер ми можемо уразити великі території північного Китаю, що робить наші можливості з залякування сильнішими. Також, коли країна створює ракету, здатну пролетіти 3.500 кілометрів, вже не так складно створити щось, що може пролетіти і 5.000 кілометрів. Небагато країн мають такі можливості", - додав він.

Відносини Індії і Китаю потеплішали останнім часом, проте після війни 1962 року між державами залишається ряд невирішених прикордонних суперечок.

Аналітики упевнені, що програма створення Індією ракет дальнього радіусу дії перш за все націлена на найближчих сусідів - Пакистан і Китай, які також володіють ядерною зброєю.