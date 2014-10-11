Царьов подякував Криму "за допомогу в інформаційній війні"

Напередодні він виступив в ефірі ток-шоу «Народний вердикт» кримської телекомпанії ІТВ як "голова парламенту Новоросії", повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Він повідомив, що разом з родиною перебуває зараз у Криму і подякував "кримчанам" за підтримку.

«Я хочу скористатися нагодою і подякувати всім росіянам, особливо кримчанам. Велику кількість сімей ви прихистили. Ось, зокрема моя родина тут зараз у вас, і Антон (інший учасник ток-шоу - Антон Давидченко, лідер організації «Молодіжна єдність», яка стала основною силою антимайданівського руху в Одесі - Ред). Я дуже дякую за ту допомогу в інформаційній війні, яку надаєте ви разом з вашими ЗМІ», - сказав Царьов.

Читайте такожЦарьов оголошений у міждержавний розшукВін також визнав, що Російська Федерація надає всебічну допомогу сепаратистам і в черговий раз передрік Україні руйнування.

Як відомо, 3 червня народні депутати дали згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності. Також парламент дав згоду на затримання Царьова та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

З початку червня Царьов переховується в Криму, повідомляє видання.