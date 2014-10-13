У Донецьку знову чути вибухи і потужні залпи з важких гармат

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Наголошується, що системи життєзабезпечення міста працюють. У Кіровському районі ведуться планові ремонтні роботи на підстанції ХБК, у зв'язку з чим можливі тимчасові відключення споживачів від електропостачання.

Читайте такожУ Донецьку в результаті обстрілу поранено трьох мирних жителів Крім того, ремонтні бригади розпочали відновлення пошкодженого водовода на перетині вулиць Башкирської і Артемівської, по якому вода подається одразу на кілька водопровідних вузлів міста, зазначається в повідомленні.