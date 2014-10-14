Сьогодні бойовики можуть влаштувати збройні провокації на Луганщині - Тимчук
Бойовики почали посилено збирати металобрухт, заважаючи російським військовим вивозити підбиту техніку до Росії.
На підконтрольних "ЛНР" територіях бойовики посилено розпускають чутки, що сьогодні, у день святкування Покрови Пресвятої Богородиці, українські війська будуть наносити артилерійські удари по церквах у зоні конфлікту.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"У зв'язку з чим не виключені збройні провокації з боку російсько-терористичних військ під виглядом сил АТО", - зазначає він.
На територіях, підконтрольних "ЛНР", організовується масовий централізований збір металобрухту у вигляді підбитої техніки та озброєнь, які не підлягають відновленню. Для цього з числа місцевих жителів формуються спеціальні "металобрухтні" команди. Ці команди працюють у районах, де йшли особливо запеклі бої. На цьому ґрунті спостерігаються конфлікти з російськими військовослужбовцями, які прагнуть евакуювати підбиту штатну техніку своїх підрозділів на територію РФ.