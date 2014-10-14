Прокуратура завела справу на бійців Нацгвардії за мітинг під АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема.

«Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження і працює з метою встановлення тих людей, які організовували так званий «мітинг»», - сказав він.

Відповідаючи на уточнення щодо того, яке саме покарання може чекати на учасників і організаторів мітингу, генпрокурор зазначив, що це може бути дисциплінарне покарання, а у випадку, якщо дії були направлені на дискредитацію української влади чи українського війська, то це може бути і кримінальна відповідальність.

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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня понад 300 строковиків Національної гвардії проводили мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.

У Національній гвардії України пов’язали цей демарш строковиків під Адміністрацією президента з політичним замовленням.

У НГУ зазначили, що під час пікету біля Адміністрації України до мітингувальників виходили керівники командування Нацгвардії, командувач Степан Полторак, пропонуючи різні варіанти вирішення їхніх вимог, але це почуто не було.