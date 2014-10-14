Прокуратура завела справу на бійців Нацгвардії за мітинг під АП
Військова прокуратура порушила провадження щодо мітингу, який відбувся напередодні біля Адміністрації президента за участі солдатів Національної гвардії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема.
«Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження і працює з метою встановлення тих людей, які організовували так званий «мітинг»», - сказав він.
Відповідаючи на уточнення щодо того, яке саме покарання може чекати на учасників і організаторів мітингу, генпрокурор зазначив, що це може бути дисциплінарне покарання, а у випадку, якщо дії були направлені на дискредитацію української влади чи українського війська, то це може бути і кримінальна відповідальність.
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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня понад 300 строковиків Національної гвардії проводили мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.
У Національній гвардії України пов’язали цей демарш строковиків під Адміністрацією президента з політичним замовленням.
У НГУ зазначили, що під час пікету біля Адміністрації України до мітингувальників виходили керівники командування Нацгвардії, командувач Степан Полторак, пропонуючи різні варіанти вирішення їхніх вимог, але це почуто не було.