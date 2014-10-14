Порошенко і Меркель домовились про зустріч на саміті в Мілані

Як повідомляє прес-служба президента країни, в ході телефонної розмови Петро Порошенко розповів Ангелі Меркель про прийняті сьогодні Верховною Радою важливі закони, які наближають Україну до європейських стандартів. "Понад 20 років не вдавалося здійснити. Нарешті є політична воля - і ми зробили рішучий крок для подолання ще радянського спадку", - підкреслив президент.

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Президент подякував канцлеру за надання Німеччиною гуманітарної допомоги і підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті АСЕМ в Мілані відбудеться низка багато - і двосторонніх переговорів, присвячених реалізації його Мирного плану для Донбасу. За словами Петра Порошенка, в Мілані також планується його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.