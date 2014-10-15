Явка на виборах в Луганській області складе 35% - Москаль

Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль на зустрічі з першим радником Посольства Франції в Україні Фредеріком де Туше та експертом по виборах із питань розв’язання кризових ситуацій при державних органах української влади Посольства Франції в Україні Жаном Франсуа Бужаном.

«Обласна держадміністрація не є суб’єктом виборів, однак органи державної влади слідкують за порядком та матеріально-технічним забезпеченням виборчого процесу. У зв’язку з бойовими діями ми не очікуємо великої явки на виборах. Якщо в області збережеться нинішня ситуація, явка, за нашими прогнозами, буде 35 — 40 відсотків, а якщо ситуація погіршиться, — виборців буде ще менше», - сказав Москаль.

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Представники Посольства Франції прибули на Луганщину для ознайомлення з поточною ситуацією і для вивчення можливостей допомоги переселенцям із окупованих територій.