В Луганській області йде жорсткий бій на двох блокпостах Нацгвардії - Москаль

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

За даними прес-служби, станом на 11.50 14 жовтня бій триває. Підпалені український БТР та БМП. Зв’язок із блокпостами втрачено, туди направлено підкріплення регулярних збройних сил та Нацгвардії.

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"Сьогоднішня активізація терористів пов’язана з Покровою, яку козаки вважають своїм святом, — Ми попереджали, що в цей день готуються збройні провокації. Жодні переговори про припинення вогню з терористами не мають результатів, це справжні нащадки власівців, які віроломно порушують усі домовленості" - цитує прес-служба голову ОДА Москаля.