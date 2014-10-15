Сьогодні завершився термін зняття з реєстрації кандидатів у депутати

Про це повідомив голова прес-служби Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко.

Разом з тим, як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому, що наразі вже завершилося, не було розглянуто жодної заяви щодо зняття кандидатів у народні депутати з реєстрації.

Читайте такожОхендовський: Сподіваюсь, що депутати все ж зможуть прийняти зміни до виборчого законуТакож голова прес-служби ЦВК зазначив, що таким чином фактично вчора був останній день, коли відбувалося зняття кандидатів з виборів.