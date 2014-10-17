РНБО: У лавах бойовиків почастішали випадки дезертирства
14:07, 17 жовтня 2014Політика
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Між бойовиками поглиблюються протиріччя, почастішали випадки дезертирства в їхніх лавах.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Між бойовиками поглиблюються протиріччя щодо перерозподілу сфер впливу та фінансування», - зазначив він.
Читайте такожМіж "ДНР" і "ЛНР" загострюється конфлікт через розподіл ресурсів з Росії«Побільшало випадків внутрішніх сутичок між ними, поширюються випадки дезертирства найманців зі складу терористичних підрозділів», - додав Лисенко.
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