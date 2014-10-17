Ярема вважає себе "незручним для всіх" генпрокурором

Таку думку генпрокурор висловив у блозі, який розміщено на сайті інтернет-видання «Лівий берег».

«У питаннях додержання законності і процедур я буду надзвичайно «незручним» генеральним прокурором для всіх – і для влади, і для опозиції», - заявив Ярема.

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За його словами, він усвідомлює, що сьогодні у суспільства надзвичайно великі очікування від прокуратури.

Водночас, як зазначив генпрокурор, варто розуміти, що Україна ще ніколи не мала справу зі злочинами подібних масштабів та рівня складності, і встановлення істини потребує проведення колосальної роботи. «За всю історію незалежності у нас не було масових розстрілів, які б планувалися і спрямовувалися вищим керівництвом держави, а доказова база знищувалася професійно і цілеспрямовано», - підкреслив Ярема.

Він також наголосив, що, на його переконання, необхідно нарешті «зупинити владну традицію «кривавої помсти» і відновити функціонування правових інституцій». Ярема зазначив, що роботу правоохоронної системи не можна спрямовувати на виконання політичних завдань. Він нагадав, що кілька місяців тому порушив «незручну тему» необхідності звільнення центру Києва від наметів псевдомайданівців, і тоді частина суспільства негативно сприйняла позицію прокуратури, водночас тепер, коли на Майдані відновлена законність, про це вже ніхто не згадує.

Ярема також висловив свою думку щодо Закону «Про очищення влади». «Не можу погодитися з прямим порушенням Конституції, коли ігнорується принцип індивідуальної відповідальності і презумпції невинуватості», - сказав він.

«Коли державна стратегія розмінюється на миттєвий інтерес, сама владна конструкція стає хиткою і ненадійною. Крок відповідальності – казати правду і очікувано прийняти на себе негатив суспільного незадоволення», - наголосив генеральний прокурор.