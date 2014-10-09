Ярема пообіцяв пікетувальникам з баком пришвидшити розгляд справ проти учасників зимових репресій

У середу вони вимагали покарати працівників правоохоронних органів, які переслідували громадських активістів за поїздку до «Межігір’я» Януковича у грудні минулого року, повідомляється у статті Радіо Свобода.

Прокуратура загалом і генпрокурор особисто гальмують розслідування цієї справи, заявляли мітингувальники.

Сміттєвий бак з написом «Ярема, виходь!» під стіни Генеральної прокурори принесли учасники руху Автомайдан. Активісти мали на меті покарати генпрокурора через те, що його відомство, як вони кажуть, не бажає розслідувати злочини проти майданівців, скоєні силовиками та суддями наприкінці 2013 року.

Читайте такожЗМІ оприлюднили фото дачі скандального заступника ЯремиЗа їхніми словами, сотні суддів та інспекторів ДАІ, залучених до зимових репресій, досі продовжують працювати на своїх посадах.

Віталій Ярема вийти до мітингувальників так і не наважився. Зустрітися з ним працівники прокуратури дозволили одному представнику Автомайдану. Цю місію на себе взяв Роман Маселко. Після недовгої розмови з генпрокурором він вийшов і повідомив, що Віталій Ярема заперечив навмисне гальмування прокуратурою розслідування, пообіцяв взяти справу під контроль та домогтися результатів вже за 2 тижні.

Після цього активісти згорнули свою акцію, але пообіцяли в разі необхідності продовжити її за домашньою адресою генерального прокурора.