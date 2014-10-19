"ДНР" оголосили про перехід на московський час

Про це на прес-конференції в Новоазовську заявив "прем'єр-міністр" самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко.

Про це пише "Сегодня".

"Ми станемо в свій часовий пояс і будемо за ним жити. Новий рік ми зустрінемо за московським часом", - зазначив Захарченко.

При цьому він не уточнив, з якого конкретно моменту буде здійснений перехід в інший часовий пояс. Зараз "ДНР" живе за київським часом, різниця з московським становить одну годину.

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