"Дай бог кожному регіону Росії жити так, як жив при Україні Донбас" - Захарченко

Про це сказав Захарченко в інтерв'ю "Русскому репортеру", відповідаючи на запитання "Ви коли-небудь відчували себе рабом?"

- Двічі в житті. Перший - коли не зміг покарати людину, яка збила на моїх очах іншу людину. Я пройшов усі інстанції, але не вийшло - його виправдали. І я зрозумів, що для системи я - раб.

- А ви думаєте, в Росії все інакше?

- Ні... Скажу навіть більше. Помилка Росії в тому, що багато з вас - росіян - сприймають нас як людей, які від злиднів і від голоду взялися за зброю. Насправді Донбас - один з найбагатших регіонів України. І дай бог кожному регіону Росії жити так, як жив при Україні Донбас. Ми жили багатше і дружніше росіян, - відповів Захарченко.

Нагадаємо, лідер бойовиків нещодавно повідомив, що йде у відставку.