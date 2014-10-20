У "ДНР" створено підрозділ "інформаційно-психологічної війни" - ІС

Основним завданням структури є робота з населенням територій, підконтрольних Києву, в першу чергу - в Луганській та Донецькій областях, повідомив координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук.

За його словами, в самій «ДНР» відзначається посилення конфліктів між різними угрупованнями терористів.

Читайте такожВ Антрациті терористи шукають українських партизанів - "Права справа""Керівництво «ДНР» намагається боротися з масовими фактами перестрілок між окремими групами бойовиків під час з'ясування відносин. На нараді з цього питання т.зв. «прем'єр-міністр ДНР» А.Захарченко різко розкритикував керівництво окремих терористичних груп і пообіцяв прийняти найжорсткіші заходи проти ініціаторів збройних сутичок", - пише Тимчук.

Особливо, за його даними, загострився конфлікт між командуванням бригади «Привид» (командир - А.Мозговий) і бандформуванням «Заря» (командир - А.Патрушев, раніше - І.Плотницький). При цьому "Привид" посилили передані з Росії техніка і бойовики.