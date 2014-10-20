У Маріуполі госпіталізували мера

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

«Сьогодні, 20 жовтня, у зв'язку з погіршенням самопочуття, міського голову Юрія Хотлубея госпіталізовано для проходження курсу стаціонарного лікування», - сказано в повідомленні.

Читайте такожМер Маріуполя передав військовослужбовцям першу партію зимового верхнього одягуЗгідно з розподілом обов'язків між заступниками міського голови, в період відсутності мера право підпису фінансових і розпорядчих документів має заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Клименко.

Нагадаємо, Маріуполь обороняється від можливого нападу російських військ.

Так, 14 жовтня в результаті обстрілу селища Сартана загинуло семеро мирних жителів, ще шістнадцять осіб дістали поранення.