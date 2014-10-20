Держакадемія культури в Луганську пише гімни "ЛНР" за гроші держави - Москаль

При цьому академія начебто пише "гімни" для бойовиків "ЛНР" і бере участь у "культурно-мистецьких заходах" сепаратистів, заявляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Неодноразові пропозиції Луганської ОДА переїхати на контрольовану Україною територію їхнє керівництво ігнорує. При цьому Луганська державна академія культури та мистецтв під керівництвом відомого сепаратиста В.Філіпова за державні кошти пише якісь гімни ЛНР і виступає в ролі блазнів на всіляких “культурно-мистецьких заходах” сепаратистів", - заявив Москаль.

Читайте такожЛуганський медуніверситет переїхав у РубіжнеГолова ОДА звернувся до міністра АПК Ігоря Швайки та міністра культури Євгена Нищука з проханням у терміновому порядку створити передові групи міністерств для переоформлення юридичних адрес та переведення Луганського національного аграрного університету, а також Луганської державної академії культури та мистецтв на контрольовану українським урядом територію. Обидва виші досі фінансуються з Державного бюджету України, хоча розташовані в окупованому "ЛНР" Луганську.

Геннадій Москаль також звернувся до голови Держказначейської служби України Тетяни Слюз із проханням негайно відключити обидва виші від державного фінансування до їх перереєстрації та переїзду на контрольовану Україною територію.