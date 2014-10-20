Британія обіцяє допомогти Україні з поверненням грошей Януковича

Про це заявив британський посол Саймон Сміт у ході зустрічі з главою української Генпрокуратури Віталієм Яремою.

"Ефективна протидія зловживанню службовим становищем є пріоритетною для нашого уряду", - цитує Сміта прес-служба ГПУ.

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При цьому американський дипломат запевнив, що британські фахівці готові надавати Україні допомогу з пошуку і повернення активів колишніх українських чиновників, повідомляє Росбалт.

Також учасники зустрічі обговорили реформу органів прокуратури України.

Ярема відзначив, що відповідний закон набере чинності через півроку після опублікування. "Однак повноваження прокуратури щодо виконання функції нагляду за додержанням і застосуванням законів, так званої функції загального нагляду, втратять силу вже на наступний день після опублікування", - йдеться в повідомленні.