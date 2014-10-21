Луценко: Рада на позачерговому засіданні може дозволити голосувати в зоні АТО

Про це він сказав в програмі "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Я вважаю, що буквально через день сесію Верховної Ради можна скликати. Я впевнений, що якщо "Батьківщина" визнає свою помилку і проголосує за цей закон, ми зможемо виправити ситуацію; президент негайно його підпише, він набере чинності, і я впевнений, що бійці АТО принаймні отримають знак поваги за те, що вони роблять там", - заявив Луценко.

Окрім того, він повідомив, що президентська команда пише коаліційну угоду на основі програми розвитку України "Стратегія 2020".

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"Ми зараз пишемо цю коаліційну угоду. Вона буде достатньо серйозним документом. Буде передбачати календарний план змін законів. Передбачати щотижневий звіт парламенту та уряду за реалізацією цієї коаліційної угоди", - зазначив радник президента.

"Я впевнений, що там мають можливість показати себе усі "партії Майдану". Більше того, ми вважаємо, що коаліція має складатися не з 226 голосів, а бодай з 270, 280, найкраще 300 голосів", - додав Луценко.

Як відомо, Верховна Рада не змогла внести зміни до виборчих законів, які б дозволили учасникам антитерористичної операції проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня.