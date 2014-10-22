Ровеньками на Луганщині проїхалась колона розбитої техніки бойовиків – ЗМІ

Про це пише "Інформатор" із посиланням на місцевих жителів.

Як повідомляється, техніка рухалася не суцільною колоною, а була розділена часовими проміжками. Так, було помічено, як з вул. Карла Маркса на вул. Комуністичної повернули чотири машини РСЗВ БР-21 «Град», п'ять БМП, три критих тентованих вантажівки і дві гаубиці.

В інших частинах міста бачили таку саму колону, але склад і кількість техніки відрізнялися.

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Нагадаємо, вчора ввечері на Донеччину прибула колона російської техніки і близько 500 військових РФ.