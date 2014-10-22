Держсекретар США: РФ зрозуміє, наскільки серйозно світ готовий захищати Україну
14:06, 22 жовтня 2014Політика
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Росія зрозуміє, наскільки серйозно світ готовий захищати суверенітет України.
REUTERS
Таку заяву зробив держсекретар США Джон Керрі виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером у Берліні, передає радіо "Свобода".
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Крім того, Джон Керрі зазначив, що свободи перебувають під загрозою у багатьох частинах світу, зокрема, в Європі.
Джон Керрі, візит якого до Німеччини відбувається напередодні відзначення наступного місяця 25-річчя падіння Берлінського муру, сьогодні також зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель і обговорить конфлікт в Україні.
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