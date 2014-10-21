Меркель: Українську кризу треба вирішити швидко, аби Європа взимку мала газ

Про це під час візиту до Словаччини заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Радіо Свобода.

За словами канцлера, слід докласти максимум зусиль, щоб «переговори між Україною, Росією та Європейським союзом щодо постачання газуякнайшвидше закінчити, щоб ми були взимку забезпечені газом».

Найбільша словацька газова компанія SPP вже другий місяць фіксує недопостачання газу з Росії.

Як повідомляє канцелярія президента Словаччини Андрея Кіски, під час німецько-словацьких переговорів сторони дійшли згоди, що «ЄС у ключових питаннях має говорити одним голосом» і дотримуватися ухвалених правил співпраці.

Кіска при цьому наголосив, що Словаччина схвалює «всі кроки Європейського союзу, що стосуються підтримки і допомоги Україні».

Читайте такожМеркель поклала всю відповідальність за вирішення конфлікту на Донбасі на РФНа думку прем’єра уряду Словаччини Роберта Фіцо, постачання газу «не мало б бути інструментом політичної боротьби зі сторони постачальника». «Досягнення миру і стабільності в Україні вестиме і до досягнення стабільного постачання природного газу до Європи», – наголосив Фіцо.

Водночас він додав, що хотів би бачити зі сторони України більш активні дії. «Часом мені здається, що Україна прагне вирішення проблем від усіх, тільки не від себе», – каже словацький прем’єр.