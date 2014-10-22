Москаль запропонував дати особливий статус 150 населених пунктах Луганської області

Про це йдеться на сайті Геннадія Москаля. "Всі зазначені в переліку адміністративні одиниці знаходяться на контрольованій Україною території, однак тут неможливо зібрати районні, селищні або сільські ради, ні мера, сільського голови. Вони втекли в Росію, знаходяться в ополченні серед бойовиків або залучаються правоохоронними органами України до відповідальності за сепаратизм. Органи місцевого самоврядування не в змозі виконувати свої прямі функції, тому їх необхідно переобрати і перезавантажити",- йдеться в повідомленні.

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Геннадій Москаль уже направив на ім'я голови Верховної Ради перелік районів, міст, селищ і сіл (всього 154) Луганської області, які потребують в особливому порядку місцевого самоврядування (за законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" цей перелік затверджується постановою Верховної Ради).