Москаль запропонував дати особливий статус 150 населених пунктах Луганської області
Голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль склав список населених пунктів, яким він пропонує надати особливий порядок місцевого самоврядування.
Про це йдеться на сайті Геннадія Москаля. "Всі зазначені в переліку адміністративні одиниці знаходяться на контрольованій Україною території, однак тут неможливо зібрати районні, селищні або сільські ради, ні мера, сільського голови. Вони втекли в Росію, знаходяться в ополченні серед бойовиків або залучаються правоохоронними органами України до відповідальності за сепаратизм. Органи місцевого самоврядування не в змозі виконувати свої прямі функції, тому їх необхідно переобрати і перезавантажити",- йдеться в повідомленні.
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Геннадій Москаль уже направив на ім'я голови Верховної Ради перелік районів, міст, селищ і сіл (всього 154) Луганської області, які потребують в особливому порядку місцевого самоврядування (за законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" цей перелік затверджується постановою Верховної Ради).