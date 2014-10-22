УПЦ КП погрожує заборонити служіння церковникам, що агітують на виборах

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, про це йдеться у рішенні Синоду УПЦ КП.

Також повідомляється, що сьогодні, 22 жовтня, у Синодальній залі Київської Патріархії під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та за участі постійних та чергових членів відбулося засідання Синоду.

Учасники Синоду заслухали повідомлення Патріарха Філарета про вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 26 жовтня.

За результатами засідання, ухвалено такі рішення: «закликати всеукраїнську паству та всіх громадян нашої держави взяти участь у виборах до Верховної Ради України, 26 жовтня, в день голосування, прийти на дільниці та зробити усвідомлений, відповідальний вибір».

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Окрім того, Синод підтвердив незмінність негативного ставлення Української православної церкви Київського патріархату до участі кліриків Церкви у виборах в якості кандидатів у народні депутати України.

Здійснення повноважень народного депутата України, яке передбачає роботу на постійній основі, як наголосили члени Синоду, є не сумісним зі священнослужінням. Тому клірики, які всупереч рішенням Церкви беруть участь у виборчій кампанії до парламенту, за рішенням Синоду, підлягають належному покаранню, включно із забороною у священнослужінні.