Луганські бойовики слідом за донецькими оголосили про перехід на московський час
Самопроголошена терористична «Луганська народна республіка» заявляє про рішення перейти на московський час від 26 жовтня.
Як сказано в повідомленні "ЛНР", 22 жовтня керівник самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький опублікував постанову про перехід на час Росії о 3:00 26 жовтня. Дане рішення донесене до всіх органів влади, підприємств та мешканців "ЛНР", сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, від 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня.
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Різниця з Росією (московський час) становить "мінус" 2 години взимку і "мінус" 1 година влітку.
Так звана «Луганська народна республіка - невизнане утворення на території Луганської області. Генеральна прокуратура України 17 травня 2014 року оголосила "ЛНР" терористичною організацією. Відомство пояснило, що ця структура має всі відповідні ознаки: чітку ієрархію, канали фінансування і постачання зброї. За фактами діяльності керівництва т. зв. «республік» розслідуються кримінальні справи.
Раніше УНІАН писав, що в "ДНР" оголосили про перехід на московський час.