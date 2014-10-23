У Луганській області знайшли великий арсенал зброї, який терористи планували використати для зриву виборів

Як повідомляє прес-центр спецслужби, «СБУ попередила здійснення бойовиками з використанням цього озброєння терористичних актів на виборчих дільницях Станично-Луганського та Новоайдарського районів під час проведення позачергових парламентських виборів.

У законспірованому підземному сховищі у лісосмузі в селі Передельське Станично-Луганського району правоохоронці вилучили РПГ-7, шість РПГ-26, три кумулятивні снаряди ПГ-7Л, 20 гранат РПГ-5 і більше 2000 патронів до автомата Калашникова.

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Диверсанти планували використовувати зброю для обстрілу адміністративних будівель, де розміщені дільничні виборчі комісії (у першу чергу, сільських шкіл і будинків культури), нападів на українську військову бронетехніку і правоохоронців, задіяних у забезпеченні громадського порядку під час проведення виборів».

Вживаються заходи для встановлення та затримання всіх диверсантів.

Раніше УНІАН писав, що диверсія терористів на військовому складі в Харкові завершилася фіаско.