Розширення конфлікту на території Української держави не є неминучим, вважає екс-командувач військами Штатів в Європі.

Той факт, що Росія стягнула війська до українського кордону, є продовженням подій – РФ після навчань не повертала військових у казарми.

Розширення конфлікту на українській території не неминуче, але накопичується все більше сил на випадок, якщо російська влада вирішить діяти, розповів екс-командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, "росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють".

"За останні кілька місяців президент Путін (Володимир Путін – Ред.) зробив багато дуже різких відвертих заяв, також і від інших звучало багато сумнівів і хвастощів щодо майбутнього України та її легітимності", – сказав співрозмовник.

Читайте такожРозвідка попереджує про високу ймовірність російського вторгнення в Україну цієї зими – Financial TimesГенерал вважає, що розгортання і переміщення російських сил біля кордонів України, яке відбулося останнім часом, є останньою фазою безперервного нарощування можливостей і тиску в регіоні.

"...це класичні російські "прийоми ведення війни": використання всіляких інструментів, важелів впливу, загроз, мови, дезінформації, мігрантів. Російський газ явно є "зброєю", і це теж частина цього "кремлівського міксу"...", – додав він.

Ходжес сказав, що Росія хоче дестабілізувати Євросоюз, представити заходу нашу країну як "державу, що не відбулася" і всіх вивести зі стану рівноваги.

Раніше американська газета Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написала, що останнім часом РФ відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

Також в мережі стали публікувати відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема, з танками й ракетами, які перевозять в південні та західні російські регіони.

За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021" (відбулися 10-15 вересня).

Нагадаємо, Росія у 2014 році пішла на агресію проти України – захопила Крим і почала розхитувати ситуацію в Донецькій і Луганській областях. Проросійські бойовики захопили частину Донбасу й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

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Автор: Екатерина Присяжнюк