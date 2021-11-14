Військові підрозділи були попереджені про те, що вони можуть бути відправлені в Україну протягом декількох годин.

Великобританія готова перекинути до 600 військових в Україну на тлі побоювань через те, що РФ може влаштувати військове вторгнення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств Британії повідомили, що президент Росії представляє явну і реальну небезпеку для України і заходу.

Про це повідомляє The Mirror.

Так, Британія відреагувала на відеозаписи, на яких видно, як російські танки, бронетехніка і війська зосереджуються біля України.

"Сотні парашутів за підтримки артилерійських підрозділів можуть впасти в регіон протягом 36 годин після зеленого світла", - повідомляє видання.

За даними джерела, на тлі побоювань через загрозу вторгнення РФ в Україну британські військові готові відправитися вже протягом декількох годин.

Читайте такожРосія перекидає танки до кордону з Україною-Bloomberg"Підрозділу високої готовності бригади було сказано, що її, можливо, буде потрібно розгорнути в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їх обладнання упаковано, і вони готові летіти в Україну та або приземлитися, або стрибнути з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", - передає слова джерела The Mirror.

Видання також наводить слова високопоставленого військового офіцера Великобританії, генерала Ніка Картера. Він повідомляв про те, що зараз існує великий ризик початку холодної війни між Заходом і РФ. Крім цього, влада Британії стурбована ситуацією через нелегальних мігрантів в Європі.

Скандал з нелегальними мігрантами - що відомо

Литва і Латвія, а також Польща й Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів у якості зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Читайте такожBloomberg: Вашингтон попередив ЄС про можливе вторгнення Росії в УкраїнуЛитва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – так Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

В ЄС заявили, що готові вивчити можливість введення нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка. Раніше УНІАН також повідомляв, що білоруські служби готують мігрантів до масштабного штурму кордони Польщі.

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Автор: Поліна Кузенко