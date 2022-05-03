Закон підтримали 330 народних депутатів.

Верховна Рада України підтримала заборону діяльності проросійських партій в Україні (законопроект 7172-1).

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

"Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1). 330 голосів", - написав він.

За його словами,"правки ніхто не піднімав і не блокував". Крім того, за законопроект проголосували колишні члени фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя".

"За" проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") і ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - зазначив нардеп.

Відповідний законопроект був поданий 28 березня 2022 року. 1 квітня його прийняли в першому читанні.

Цим законопроектом передбачена заборона політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України.

Як повідомила в Facebook одна з авторів законопроекту, народна депутатка України Ольга Совгиря, у разі заборони судом політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, така депутатська фракція після вступу судового рішення про заборону політичної партії в законну силу оголошується головою Верховної Ради України розпущеною.

Вона зазначає, що законопроектом передбачені нові норми регламенту Верховної Ради народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції (у тому числі після оголошення депутатської фракції розпущеної), виключений або вийшов зі складу депутатської фракції, є позафракційним.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня РНБО зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. Це "Опозиційна платформа - за життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо". Мін'юсту доручили вжити заходів, щоб невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

Нагадаємо, наприкінці квітня соцмережі вибухнули мемами, після того, як фракція "Опозиційна Платформа - За життя" у Верховній Раді оголосила про ребрендинг: члени цієї фракції створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя і мир".

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