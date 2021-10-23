Мовні квоти на показ фільмів "з кожним днем все додаються й додаються", заявив нардеп.

Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає дискусійним питання дубляжу радянських стрічок українською мовою.

Про це йшлося в ефірі Свобода Савіка Шустера 22 жовтня.

Він нагадав, що до закону про мову, який і передбачає такі норми, деякі з депутатів хотіли внести правки, але через опір громадськості цього зробити не вдалося.

Читайте такожДепутат ОПЗЖ зробив невістку своєю помічницею, бо тільки їй може довірити "конфіденційні питання"Нардеп заявив, що мовні квоти на показ фільмів "з кожним днем все додаються й додаються".

"У нас не вистачило політичної волі. У нас реально переслідували навіть націоналістичні організації тих людей, які хотіли послабити ці норми. Ми матимемо цю дискусію все одно. Я розумію ваше питання, ваш біль. Проте, поки закон такий, то всі повинні жити за законом", - сказав депутат.

Мовний закон був ухвалений у квітні 2019 року, відтоді поступово почали набувати чинності окремі положення документу. Зокрема, з липня 2021 року усі стрічки іноземною мовою (в тому числі російською) можуть демонструватися лише за умови українського дубляжу.

Як писав УНІАН, у цьому ефірі Арахамія посперечався з представницею підсанкційного сайту "Страна", звинувативши ЗМІ у фінансуванні з Росії.

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Автор: Віолетта Орлова