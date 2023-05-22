За даними інсайдерів, політик відпочивав там з дружиною та дитиною.

Екс-радник Офісу президента Олексій Арестович відпочиває на пляжі в Ізраїлі.

Про це повідомляє Telegram-канал Harley Quinn, колишнього радника ОП заскочили на одному з пляжів в Ізраїлі у компанії сім'ї.

"Викреслюю Арестовича зі списку крашів цього сезону. Це ж треба було таке черево від'їсти. Просто зараз. Пляж у Тель-Авіві. З дружиною та дитиною", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також канал опублікував кілька фото та відео, на якому чоловік, схожий на Арестовича позує на пляжі. Сам Арестович свій ймовірний відпочинок не коментує.

Інші скандальні відпочинки

Війна для багатьох політиків не стала вагомою причиною для того, щоб скасовувати свій відпочинок. У січні нардеп Микола Тищенко відправився в Бангкок нібито на зустріч з українською громадою. При цьому РНБО заборонила поїздки нардепів за кордон з недержавною метою. 26 січня народного депутата від Партії "Слуга народу" Миколу Тищенка зі скандалом виключили з фракції через його поїздку до Таїланду.

Сам Тищенко заявив, що це було робоче відрядження, і що про нього нібито знали "вищі керівники" його фракції.

Потім у відпустку поїхала інша відома нардепка - Юлія Тимошенко. Лідера парламентської фракції "Батьківщина" ЗМІ підловили на відпочинку у Дубаї (ОАЕ) разом з чоловіком в перші дні нового року.

Вас також можуть зацікавити новини: