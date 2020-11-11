Бізнесмен Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю, як його переслідування директором НАБУ Артемом Ситником за рік завдало 1,5 млрд прямих збитків державі.

Як повідомляють "Українські новини", про це бізнесмен заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону. За його словами, його підприємство “Укрлендфармінг”, один з найбільших агрохолдингів країни, щорічно сплачував 2-3 млрд грн податків до державного бюджету. Однак за рік тиску на його компанію з боку НАБУ по так званій “справі Писарука-Бахматюка” призвів лише 1,5 млрд прямих втрат для держави: “Ми до 2015-го року за 3 роки сплатили 7.7 чи 7.8 мільярда податків усіх рівнів. Це податок на зарплату, це ПДВ, це податок на прибуток, податок на землю… Тобто в рік ми платили десь від 2-х до 3-х мільярдів гривень. Навіть трішки іноді більше. Зараз, я думаю, ми сплатимо половину. Тому що стараннями НАБУ і усіх гончих, які імітують велику діяльність і розказують, що вони переслідують інтереси держави, а насправді вони її знищують і займаються імітацією, що я можу аргументовано доказати без будь-якої емоції, – на жаль, я опинився у цій ситуації”.

Олег Бахматюк зазначив, що неодноразово звертався до Президента і Прем’єр-міністра щодо неправомірних дій директора НАБУ, які призводять до величезних втрат для державного бюджету: “Протягом цього року я, напевно, раз п’ять звертався до Президента, до Прем’єра і казав: "Будь ласка, схаменіть людину, яка в рік бере 1,5 мільярда з бюджету. Схаменіть людину, яка особисту помсту поставила вище інтересів держави. Схаменіть людину, яка переступає закон і підміняє себе тим законом, чи доцільністю, – і фактично назначає винним. Тому що це призводить до зменшення надходжень податків до бюджету, несе загрозу працевлаштуванню українських громадян".

Нагадаємо, справа НАБУ проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка відкрита щодо нібито нецільового використання 1,2 млрд грн коштів рефінансування, наданого НБУ VAB банку. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники VAB банку.

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Автор: УНІАН