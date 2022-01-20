Джо Байден не виключив можливість вступу України до альянсу у майбутньому.

Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом увійти до складу НАТО.

Про це він заявив на прес-конференції у Білому домі.

Глава Білого дому заявив, що повідомив про це президенту РФ Володимиру Путіну під час переговорів.

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - сказав Байден.

Причиною він назвав те, що Україна досі не виконала всі необхідні для вступу до НАТО вимоги. Водночас Байден не виключив можливість вступу України до альянсу у майбутньому.

Також президент США зазначив, що для вступу країни в НАТО потрібна підтримка всіх його членів.

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Нагадаємо, що 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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