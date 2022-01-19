Очільник Штатів погодився у майбутньому тісно співпрацювати з Конгресом під час підготовки адміністрацією значних кроків у відповідь на агресію РФ проти української держави.

Президент США Джо Байден провів сьогодні віртуальну зустріч з групою сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, які нещодавно відвідали Україну.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву речниці Білого дому Джен Псакі.

Зустріч стосувалася ситуації з накопиченням Росією військових сил на кордоні з Україною.

"Президент Джо Байден та сенатори обмінялись думками щодо шляхів, якими США можуть продовжити тісну співпрацю з нашими союзниками та партнерами щодо підтримки України, у тому числі через дипломатичні зусилля, з метою вирішити поточну кризу та заходи стримування. Президент погодився надалі тісно співпрацювати з Конгресом під час підготовки адміністрацією значних кроків у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", – зазначили у Білому домі.

Читайте такожБайден попросив приїхати в Україну з трьох причин – БлінкенНагадаємо, 17 січня група американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій відвідали Україну. У рамках візиту вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та главами силових відомств – МВС Денисом Монастирським та Міноборони Олексієм Резніковим.

Після зустрічі із Зеленським американські сенатори попередили президента РФ Володимира Путіна, що той зробить найбільшу помилку у кар'єрі, якщо знову вдереться в Україну зі своїми військами, які стягнуті до кордонів нашої держави.

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