В даний час кандидатура проходить стандартну перевірку з української сторони.

Президент Байден близький до призначення посла США в Україні, але його адміністрація все ще очікує офіційного схвалення від української сторони.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела в американському та українському урядах. Зокрема, за словами джерела CNN, Байден вибрав Бріджит Брінк – нинішнього посла США в Словаччині, але офіційно ще не висунув її кандидатуру, тому що український уряд поки не дав згоди.

Високопоставлений чиновник в Україні підкреслив, що в процесі не було ніяких затримок, зазначивши, що США запропонували нового кандидата на посаду посла близько тижня тому, і він зараз проходить стандартну перевірку.

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Держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що найближчим часом буде оголошена кандидатура посла США в Україні.

"Я можу сказати вам, що коли буде призначений посол, ця людина буде користуватися повною довірою президента Сполучених Штатів, що людина буде кимось, кого я добре знаю і з ким у мене близькі стосунки, і ця людина буде володіти дуже очевидним досвідом і знаннями в цій галузі", - заявив він.

В даний час інтереси США в Україні представляє тимчасовий повірений у справах Христина Квін.

Посол США в Україні: деталі

Попередній посол США в Україні Марі Йованович завершила свою роботу в кінці травня 2019 року.

Минула адміністрація за президентства Дональда Трампа пропонувала кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні, але до призначення не дійшло.

На початку 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні.

У жовтні 2021 року народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко під час візиту до Вашингтона повідомив, що в США розглядають три кандидатури на посаду посла в Україні. Серед них: посол США в Пакистані Пол У. Джонс, посол США в Сербії Ентоні Годфрі і посол США в Словаччині Бріджет Брінк.