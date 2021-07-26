Після звільнення американського посла в Україні Марі Йованович у травні 2019 року в Києві працюють тимчасові повірені у справах США.

Офіційний Вашингтон розглядає дві основні кандидатури на посаду посла США в Україні. Це посол США в Сербії Ентоні Годфрі і посол в Узбекистані Даніель Розенблюм.

Таку інформацію з посиланням на джерела оприлюднило видання "Дзеркало тижня".

За словами джерел видання, у Розенблюма більше шансів стати новим послом США в Україні. Він у 2014-2018 роках працював заступником помічника державного секретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. Тоді в його обов'язки входило управління політикою Штатів і дипломатичними відносинами з п'ятьма країнами Центральної Азії – Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном. До цього, у 2008-2014 роках Розенблюм працював координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.

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Відносно Годфрі, то він до свого призначення послом США в Сербії працював заступником посла США в Росії, а також відповідав за Ірак в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу.

Посли США в Україні: деталі

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тодішній президент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

З тих пір, а це понад два роки, в Україні працюють тимчасові повірені у справах США.

Нещодавно тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент сказав, що в найближчі тижні Вашингтон визначиться з кандидатурою посла, уточнивши, що наразі у Білому домі йде відбір. "Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

Автор: Ірина Погоріла