У США розглядають три кандидатури на посаду посла в Україні.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який перебуває у Вашингтоні у складі делегації народних депутатів.
"У Вашингтоні зараз звучать три кандидатури на пост посла США в Україні. Серед них: посол США в Пакистані Пол У. Джонс, посол США у Сербії Ентоні Годфрі, посол США у Словаччині Бриджет Брінк", - зазначив Гончаренко.
Як стверджує депутат, у США нового посла не призначають і через боротьбу за введення санкцій проти "Північного потоку-2". За словами Гончаренка, сенатор-республіканець Тед Круз, який бореться проти "Північного потоку-2", блокує призначення послів. "Він хоче, щоб американський уряд ввів проти газопроводу санкції. І через це блокує погодження нових послів у Сенаті", - заявляє Гончаренко.
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Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тодішній президент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.
З тих пір, а це понад два роки, в Україні працюють тимчасові повірені у справах США.
Минула адміністрація за президентства Дональда Трампа пропонувала кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні, але до призначення не дійшло.
На початку 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні.