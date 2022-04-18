На рівні уряду вже є рішення щодо примусового вилучення, наступні кроки – це рішення РНБО та указ президента щодо введення його в дію.

Кабінет міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів виведених з ринку російських банків, що складає близько 26 мільярдів гривень.

Далі це рішення мають ввести в дію РНБО і президента України, розповіла голова Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

За її словами рішення уряду передбачає експропріацію державою високоліквідних активів російських банків. Мова йде про кошти на накопичувальному рахунку в НБУ, на кореспондентських рахунках банків, кредити державних компаній та зобов’язання материнських структур цих банків.

"Крім цього, конфіскуються ОВДП, тобто держава (в особі Міністерства фінансів) більше нічого не буде винна "Міжнародному резервному банку" (колишній "Сбєрбанк", - УНІАН). Будуть також експропрійовані депозитні сертифікати, тобто Національний банк не повертатиме кошти цим банкам", - розповіла Рекрут.

Також держава забере корпоративні права цих банків, щоб мати право на надлишки активів, які залишаться після націоналізації.

За її словами, у "МР банку" на накопичувальному рахунку залишається 3 млрд гривень, чого достатньо для задоволення потреб вкладників до 200 тисяч гривень та наступну чергу кредиторів та тих фізичних осіб, вклади яких перевищують цю суму. Кредитори сьомої черги, юридичні особи, отримуватимуть виплати коштом реалізації портфелю активів банку.

"Портфель залишився в межах 20 мільярдів, також є інші активи, зокрема нерухомість. Цього більш ніж достатньо, щоб покрити всі черги кредиторів, за виключенням пов'язаних осіб. І ми сподіваємось, що матимемо надлишки, які також повернемо державі", - зазначила Рекрут.

Також вона повідомила, що права материнських структур банків повинні перейти державі Україна. "Йдеться про депозити, поточні рахунки або субординований борг материнської структури в банку. Тобто, банк не повинен буде повертати материнській структурі нічого, що є абсолютно логічним", - повідомила голова ФГВ.

Також держава забере у "МР банку" і "Промінвестбанку" кредити, видані українським державним компаніям. Йдеться про чотири державні підприємства, які мають стратегічне значення. Сума цього боргу перед двома банками, без відсотків, становить близько 10 мільярдів гривень. При цьому Рекрут відмовилася уточнювати, про які підприємства йде мова.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю й небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Після початку вторгнення Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЭБ.РФ".

Вас також можуть зацікавити новини: